كيم جونغ أون يؤكد أنّ العلاقات مع روسيا تدخل طور ازدهار جديدًا

أكّد الزعيم الكوريّ الشماليّ كيم جونغ أون أنّ العلاقات مع روسيا تدخل طور ازدهار جديدًا.



وتعهّد، خلال قِمة مع الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين في بيونغ يانغ، تعزيز الصداقة المتقدة بين البلدين.



وقال كيم: "حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية تقدّر المهمة الهامة والدور الذي تؤدّيه روسيا قوية في الحفاظ على الاستقرار والتوازن في العالم."



وأكّد الدعم الكامل للعملية العسكرية، التي اطلقتها روسيا في أوكرانيا في شباط 2022.



شدّد على أنّ كوريا الشمالية ستعمل على تعزيز اتصالاتها الاستراتيجية مع روسيا والسلطات الروسية في مواجهة الوضع، الذي يزداد تعقيدًا، في العالم.