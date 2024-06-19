الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

رئيس الوزراء القطريّ يلتقي قادة حماس في الدوحة

أخبار دولية
2024-06-19 | 02:23
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
رئيس الوزراء القطريّ يلتقي قادة حماس في الدوحة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
رئيس الوزراء القطريّ يلتقي قادة حماس في الدوحة

أفادت مصادر للجزيرة بأنّ رئيس الوزراء وزير الخارجية القطريّ الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني التقى كبار مسؤولي حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في الدوحة.

وأوضحت المصادر أنّ اللقاء يأتي في إطار جهود الدوحة للتوصل إلى انفراجة في محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

في غضون ذلك، أكّد وزير الخارجية الأميركيّ أنتوني بلينكن أنّ بلاده ما تزال تعمل مع الوسطاء لتضييق الفجوات في محادثات وقف إطلاق النار.

وشدّد بلينكن، في مؤتمر صحافيّ، عقده مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسيّ (الناتو) في مقر الخارجية، على أنّ مِصر وقطر على وجه التحديد تعملان لسد الفجوة المتعقلة بمقترح الصفقة، لكن القرار يعود لحماس التي تواصل رفع سقف مطالبها، وفق تعبيره.

وقالت مساعدة وزير الخارجية الأميركيّ لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف إنّ واشنطن تضغط على الشركاء الرئيسيين للقيام بما في وسعهم لحمل حماس على قبول مقترح وقف إطلاق النار.

وأضافت ليف في جلسة استماع، في الكونغرس: "الوساطة القطرية أمر بالغ الأهمية، وأن الوسطاء القطريين عملوا دون كلل من أجل التوصل إلى اتفاق لإطلاق الأسرى في غزة."

وشددت على أنّ بلادها تسعى إلى إنهاء الصراع والبناء على ظروف الأمن الدائم لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين.

آخر الأخبار

أخبار دولية

الوزراء

القطريّ

يلتقي

الدوحة

LBCI التالي
الفيليبين تعلن أن خفر السواحل الصينيين صعدوا إلى سفن تابعة لها في بحر الصين الجنوبي
كيم جونغ أون يؤكد أنّ العلاقات مع روسيا تدخل طور ازدهار جديدًا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-04-20

الرئاسة التركية: الرئيس أردوغان يلتقي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية

LBCI
أخبار دولية
2024-04-17

رئيس الوزراء القطري: "تعثّر" المفاوضات بين إسرائيل وحماس بشأن حرب غزة

LBCI
آخر الأخبار
2024-04-14

مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: حماس رفضت مقترح اتفاق الرهائن الذي قدمه الوسطاء

LBCI
أخبار دولية
2024-06-17

رئيس الوزراء الهولندي "متفائل بحذر" لتولي منصب أمين عام حلف شمال الأطلسي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:08

غرق ناقلة الفحم لشركة يونانية بعد تعرضها لهجوم من الحوثيين

LBCI
أخبار دولية
06:55

إجلاء آلاف الأهالي إثر حرائق غابات في ولاية نيو مكسيكو الأميركية

LBCI
أخبار دولية
06:50

منظمة العفو الدولية: مصر ترحل لاجئين سودانيين بشكل غير قانوني

LBCI
أخبار دولية
06:43

بوتين لا يستبعد "تعاونا عسكريا فنيا" مع كوريا الشمالية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2024-06-17

إبنة هيلدا خليفة في ظهورٍ جديد... جذابة مثل والدتها (صور)

LBCI
منوعات
2024-06-14

بعد مرور يومين على زواجهما عارضة عربية طلبت الطلاق من زوجها... ما اكتشفته صدمها: ما علاقة شعره؟!

LBCI
منوعات
2024-06-06

حادثة مرعبة على متن إحدى الطائرات... لوحة من سقف الطائرة إنرلقت فوق رأس أحد الركاب! (فيديو)

LBCI
اخبار البرامج
2024-06-08

"تعرضت للضرب وشعرت بالإهانة"...زاهي وهبي يفتح قلبه لـ "المجهول" ويتحدث عن تجربة اعتقاله!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:11

اجتماع في السراي لبحث ملف النازحين السوريين

LBCI
رياضة
13:53

كأس الامم الاوروبية.. بين مباراة صعبة ومباراة منتظرة

LBCI
رياضة
13:50

بوسطن يتوج بلقبه الـ١٨

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

في اليوم العالمي لمكافحة خطاب الكراهية.. تداعياته على المجتمع وإمكانيات مكافحته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

هوة قطين عازار في المتن الأعلى.. خزان من الموارد الطبيعية نحو تنمية مستدامة !

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

الفراغ الرئاسي يؤرق الفاتيكان... ومسؤوله الثاني في بيروت لخمسة أيام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

كازينو صوفر اول كازينو في الشرق الأوسط مرّ بحقبات تاريخية متعددة وبقي صامدًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

كازينو لبنان يفتتح موسم الحفلات الصيفية مع السوبر ستار راغب علامة والموسيقي غي مانوكيان

LBCI
أخبار لبنان
13:36

تعميم للمديرية العامة للتعليم المهني للطلاب في محافظتي الجنوب والنبطية... اليكم تفاصيله

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:19

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
منوعات
13:02

لم يتمكنا من حضور حفل زفافهما... محاولة فاشلة وصورة والنتيجة مأساوية! (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
17:34

يديعوت أحرونوت نقلا عن مركز أبحاث أمنية: مسيرة حزب الله من طراز هدهد 1 التي وصلت إلى خليج حيفا إيرانية الصنع

LBCI
آخر الأخبار
14:38

هيئة البث الإسرائيلية: هوكشتاين قال لنتنياهو إن نصر الله غير مستعد لوقف إطلاق النار في الشمال قبل وقف حرب غزة

LBCI
أخبار دولية
13:24

هكذا قرأت اسرائيل فيديو طائرة الهدهد الذي نشره حزب الله

LBCI
منوعات
13:17

"كانت عائلتي تحضر لجنازتي"... استيقظت بأعجوبة من غيبوبتها وما اكتشفته غيّر حياتها!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
09:26

بعد هذا العدد من السنوات... اليوم سيصبح 25 ساعة!

LBCI
أخبار لبنان
14:34

الجيش الاسرائيلي يعلن الموافقة على "خطط عملياتية لهجوم في لبنان"

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More