الفيليبين تعلن أن خفر السواحل الصينيين صعدوا إلى سفن تابعة لها في بحر الصين الجنوبي

أعلن الجيش الفيليبيني اليوم، أن خفر السواحل الصينيين صعدوا إلى سفن تابعة للبحرية الفيليبينية في بحر الصين الجنوبي خلال الأسبوع الحالي وصادروا أسلحة كانت على متنها، في مواجهة أدت إلى إصابة بحار بجروح خطرة.



وقال قائد القيادة الغربية في الجيش الفيليبيني الادميرال الفونسو توريس لصحافيين في أول تصريح رسمي فيليبيني حول الحادث الذي وقع قبالة جزيرة سيكوند توماس شول: "صعد خفر السواحل الصينيون بطريقة غير قانونية على مراكبنا". وأضاف: "صادروا بعض الأسلحة". وأوضح أن الأسلحة النارية كانت مخزنة في المراكب من جانب البحارة الفيليبينيين الذين طلب منهم عدم إشهار أسلحتهم خلال المواجهة مع الصينييين الاثنين.

أما الصين فقالت على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها لين جيان، إن خفر السواحل التابع لها لم يتخذ إجراءات مباشرة ضد الأفراد الفلبينيين.