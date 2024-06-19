مقتل ضابط سوري جراء ضربات اسرائيلية على موقعين عسكريين في جنوب سوريا

قتل ضابط سوري اليوم، جراء ضربات اسرائيلية استهدفت موقعين عسكريين في جنوب البلاد، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر عسكري.



وقال المصدر: "حوالى الساعة 7.00 (4:00 ت.غ) صباح اليوم، شنّ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بالطيران المسيّر مستهدفاً موقعين عسكريين لقواتنا المسلحة في ريفي القنيطرة ودرعا" ما أسفر عن "استشهاد ضابط ووقوع بعض الخسائر المادية".