موسكو تنتظر "ردا" أميركيا على أفكار عرضتها بشأن تبادل سجناء

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف في مقابلة نشرتها وكالة "تاس" الرسمية للانباء، أن روسيا عرضت "أفكارا" على الولايات المتحدة بغية تبادل سجناء وتنتظر رد واشنطن.



وقال ريابكوف: "الكرة في ملعب الولايات المتحدة وننتظر ردهم على الأفكار التي اقترحناها"، رافضا إعطاء المزيد من التفاصيل.



وأتى كلامه فيما تبدأ في 26 حزيران محاكمة الصحافي الأميركي إيفان غيرشكوفيتش المعتقل في روسيا منذ أكثر من سنة.