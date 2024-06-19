بكين تتهم واشنطن بـ"نشر معلومات خاطئة" حول دعمها لروسيا

أعلنت الصين أنها تعارض قيام الولايات المتحدة بـ"نشر معلومات خاطئة"، بعدما قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن دعم بكين لصناعة الدفاع الروسية "يجب أن يتوقف".



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية لين جيان خلال مؤتمر صحافي: "نعارض بشدة قيام الولايات المتحدة بنشر معلومات خاطئة بدون أي أدلة وإلقاء اللوم على الصين".