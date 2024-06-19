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بوتين وكيم جونغ أون وقعا اتفاق شراكة استراتيجية

أخبار دولية
2024-06-19 | 04:14
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بوتين وكيم جونغ أون وقعا اتفاق شراكة استراتيجية
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بوتين وكيم جونغ أون وقعا اتفاق شراكة استراتيجية

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون "اتفاق شراكة استراتيجية" بعد محادثاتهما في بيونغ يانغ كما أفادت وسائل الإعلام الروسية.
     
ولم يكشف مضمون هذه الوثيقة في هذه المرحلة. 

ويخشى الغربيون تعزيز التعاون العسكري بين موسكو وبيونغ يانغ التي يقولون إنها تزود أساسا الجيش الروسي ذخائر وصواريخ لهجومها في أوكرانيا.

أخبار دولية

بوتين

كيم جونغ أون

اتفاق شراكة استراتيجية

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