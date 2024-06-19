وزير الخارجية اليونانيّ: على أوروبا استضافة الأطفال المصابين في غزة

أكّد وزير الخارجية اليونانيّ جورج جيرابيتريتيس لرويترز وجوب استضافة أوروبا الأطفال المصابين والذين يعانون من صدمات نفسية بسبب الحرب في قطاع غزة طالما استمر الصراع.



ويبحث جيرابيتريتيس عن شركاء فيما يأمل أن يكون مشروعًا لنقل الأطفال بشكل موقت إلى الاتحاد الأوروبيّ.



وقال إنه ناقش الفكرة مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى هذا الأسبوع.



ولفت إلى الحاجة إلى مواجهة هذه المأساة بوضوح شديد.