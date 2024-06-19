كيم جونغ أون: كوريا الشمالية تدعم بشكل كامل الغزو الروسي لأوكرانيا

أكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أن بلاده تدعم بشكل كامل الغزو الروسي لأوكرانيا، وذلك خلال زيارة دولة يقوم بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بيونغ يانغ.



وقال كيم إن "كوريا الشمالية تعرب عن دعمها وتضامنها الكاملين مع الحكومة الروسية وجيشها وشعبها في تنفيذ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا لحماية السيادة والمصالح الأمنية وسلامة الأراضي".