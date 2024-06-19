بوتين: الاتفاقية مع كوريا الشمالية تنص على المساعدة المتبادلة ضد أي عدوان

أوضح الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين أنّ المعاهدة الجديدة الموقعة بين كوريا الشمالية وروسيا تنصّ على "المساعدة المتبادلة" في حال تعرض أي من البلدين "للعدوان".



وقال بوتين، عقب محادثات في بيونغ يانغ، إنّ معاهدة الشراكة الشاملة الموقعة تنص، من بين أمور أخرى، على المساعدة المتبادلة في حالة العدوان على أحد أطراف هذه المعاهدة.