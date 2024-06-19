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احتجاجا على تصريحات نتنياهو... البيت الأبيض يلغي اجتماعا مع إسرائيل بشأن إيران
أخبار دولية
2024-06-19 | 03:40
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احتجاجا على تصريحات نتنياهو... البيت الأبيض يلغي اجتماعا مع إسرائيل بشأن إيران
ذكر موقع "
أكسيوس
" نقلا عن مسؤولين أميركيين أن البيت الأبيض ألغى اجتماعا رفيع المستوى مع إسرائيل بشأن إيران كان مقررا عقده غدا الخميس.
وقال المسؤولان إن القرار جاء احتجاجا على فيديو لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تزويد الجيش الإسرائيلي بأسلحة أميركية، بهدف توجيه رسالة إلى نتنياهو.
وكانت واشنطن قد ابدت استغرابها، عقب إعلان نتانياهو أن الولايات المتحدة الأميركية تعلّق إرسال أسلحة مهمة إلى بلاده، حيث أشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض إلى أنه باستثناء "شحنة معينة من الذخائر" ينظر فيها المسؤولون الأميركيون عن كثب، "ليس هناك أي وقف آخر" لشحنات أسلحة.
وفي بيان عبر الفيديو، أعرب نتانياهو عن تقديره للدعم الأميركي خلال حرب غزة، مضيفا أنه أبلغ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أنه "من غير المعقول أن تحجب الإدارة في الأشهر القليلة الماضية أسلحة وذخائر لإسرائيل".
أخبار دولية
نتنياهو
البيت الأبيض
إسرائيل
إيران
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