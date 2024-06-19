بوتين لا يستبعد "تعاونا عسكريا فنيا" مع كوريا الشمالية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لا يستبعد "تعاونا عسكريا فنيا" مع كوريا الشمالية لدى زيارته بيونغ يانغ التي تشتبه دول الغرب في أنها تزود موسكو بأسلحة لاستخدامها في أوكرانيا.



وقال بوتين إن "روسيا الاتحادية لا تستبعد تعاونا عسكريا فنيا مع جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية فيما يتعلق بالمعاهدة التي تم التوقيع عليها اليوم".



وجاءت تصريحاته عقب توقيع اتفاقية استراتيجية مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

من جهة أخرى، أعلن بوتين أنه يتعين "إعادة النظر" في العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على النظام الكوري الشمالي.



وقال بوتين: "أشير إلى ضرورة إعادة النظر في النظام التقييدي لأجل غير مسمى الذي دفعت به الولايات المتحدة وحلفاؤها في مجلس الأمن الدولي باتجاه جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية".