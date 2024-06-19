الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لآخر العمر
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

غرق ناقلة الفحم لشركة يونانية بعد تعرضها لهجوم من الحوثيين

أخبار دولية
2024-06-19 | 07:08
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
غرق ناقلة الفحم لشركة يونانية بعد تعرضها لهجوم من الحوثيين
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
غرق ناقلة الفحم لشركة يونانية بعد تعرضها لهجوم من الحوثيين

أكد منقذون غرق ناقلة الفحم توتور المملوكة لشركة يونانية بعد أن تعرضت لهجوم من مسلحين من جماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر الأسبوع الماضي.
 
وذكرت مصادر من بينها شركات أمن بحري وهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن السفينة توتور تعرضت لضربات بصواريخ وزورق ملغوم مسير في 12 يونيو حزيران مما أسفر عن تسرب المياه إليها.
 
وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أمس الثلاثاء إن توتور من المعتقد أنها صارت ثاني سفينة يغرقها الحوثيون اليمنيون في البحر الأحمر منذ نوفمبر تشرين الثاني.
 
ويقول الحوثيون إن هجماتهم على الملاحة الدولية التي تصل إلى قناة السويس عبر البحر الأحمر تأتي تضامنا مع الفلسطينيين في غزة.
 
وقال أندرياس سافليريس، أحد مالكي مجموعة سافليريس للإنقاذ، لرويترز إن سفينتي إنقاذ كانتا في طريقهما إلى السفينة عندما تم إبلاغهما بأنه من المعتقد أنها غرقت.

آخر الأخبار

أخبار دولية

ناقلة

الفحم

لشركة

يونانية

تعرضها

لهجوم

الحوثيين

LBCI التالي
قوارب المهاجرين إلى بريطانيا تسجل أعلى معدل يومي في 19 شهرا
إجلاء آلاف الأهالي إثر حرائق غابات في ولاية نيو مكسيكو الأميركية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-06-06

أمبري: ناقلة بضائع يونانية يُعتقد أن الحوثيين استهدفوها في البحر الأحمر

LBCI
أخبار دولية
2024-06-16

القوات البحرية الأميركية تنقذ طاقم ناقلة مملوكة لجهة يونانية ضربها الحوثيون

LBCI
آخر الأخبار
2024-06-16

القوات الجوية التابعة للقيادة المركزية الأميركية: إنقاذ طاقم ناقلة مملوكة لجهة يونانية ضربها الحوثيون في 12 حزيران بالبحر الأحمر

LBCI
أخبار دولية
2024-06-16

طاقم السفينة "فيربينا" يغادرها بعد تعرضها لهجوم شنه الحوثيون

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
09:06

محكمة الاستئناف تجيز تمثيل شركات اسرائيلية في معرض للدفاع بفرنسا

LBCI
أخبار دولية
09:04

تنصيب سيريل رامابوزا رئيسا لولاية ثانية في جنوب إفريقيا

LBCI
أخبار دولية
08:38

الدبابات الإسرائيلية تتوغل في رفح وتجبر السكان على الفرار مجددا

LBCI
أخبار دولية
07:45

قوارب المهاجرين إلى بريطانيا تسجل أعلى معدل يومي في 19 شهرا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-06-14

في جلسة مجلس الوزراء... المرتضى طالب بتوجيه طلب إلى السلطات الفرنسيّة لإطلاق جورج عبدالله

LBCI
فنّ
2024-05-06

نجمة "الساحرة المراهقة سابرينا" تكشف: "ابني يواعد فتاة اسمها... سابرينا!" (صور)

LBCI
أخبار لبنان
14:04

وزير إسرائيلي يتوعّد بالقضاء على حزب الله في حال اندلاع "حرب شاملة"

LBCI
أخبار لبنان
14:34

الجيش الاسرائيلي يعلن الموافقة على "خطط عملياتية لهجوم في لبنان"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
08:09

لقاء جمع ميقاتي بلجنة الاقتصاد

LBCI
أخبار لبنان
06:35

ميقاتي ترأس اجتماعا لبحث موضوع النازحين... البيسري: طلبنا مجدداً من المفوضية تزويدنا بالداتا كاملة

LBCI
أخبار لبنان
06:22

اتحاد نقابات الافران في مؤتمر صحافيّ: للبحث في واقع القطاع

LBCI
أخبار دولية
04:32

وزير الخارجية اليونانيّ: على أوروبا استضافة الأطفال المصابين في غزة

LBCI
أخبار دولية
04:14

بوتين وكيم جونغ أون وقعا اتفاق شراكة استراتيجية

LBCI
أخبار لبنان
04:11

اجتماع في السراي لبحث ملف النازحين السوريين

LBCI
أخبار دولية
02:32

الفيليبين تعلن أن خفر السواحل الصينيين صعدوا إلى سفن تابعة لها في بحر الصين الجنوبي

LBCI
رياضة
13:53

كأس الامم الاوروبية.. بين مباراة صعبة ومباراة منتظرة

LBCI
رياضة
13:50

بوسطن يتوج بلقبه الـ١٨

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
13:02

لم يتمكنا من حضور حفل زفافهما... محاولة فاشلة وصورة والنتيجة مأساوية! (فيديو)

LBCI
اقتصاد
02:19

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
آخر الأخبار
17:34

يديعوت أحرونوت نقلا عن مركز أبحاث أمنية: مسيرة حزب الله من طراز هدهد 1 التي وصلت إلى خليج حيفا إيرانية الصنع

LBCI
آخر الأخبار
14:38

هيئة البث الإسرائيلية: هوكشتاين قال لنتنياهو إن نصر الله غير مستعد لوقف إطلاق النار في الشمال قبل وقف حرب غزة

LBCI
أخبار دولية
13:24

هكذا قرأت اسرائيل فيديو طائرة الهدهد الذي نشره حزب الله

LBCI
منوعات
13:17

"كانت عائلتي تحضر لجنازتي"... استيقظت بأعجوبة من غيبوبتها وما اكتشفته غيّر حياتها!

LBCI
أخبار لبنان
14:34

الجيش الاسرائيلي يعلن الموافقة على "خطط عملياتية لهجوم في لبنان"

LBCI
فنّ
12:07

زواج جنيفر لوبيز و بن أفليك في خطر... والسبب: "إدمان غير عادي" تعاني منه J Lo؟!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More