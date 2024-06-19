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قوارب المهاجرين إلى بريطانيا تسجل أعلى معدل يومي في 19 شهرا

أخبار دولية
2024-06-19 | 07:45
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قوارب المهاجرين إلى بريطانيا تسجل أعلى معدل يومي في 19 شهرا
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قوارب المهاجرين إلى بريطانيا تسجل أعلى معدل يومي في 19 شهرا

وصل أكثر من 800 طالب لجوء إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة أمس، في أعلى معدل يومي منذ أواخر 2022، مما يزيد الضغط على رئيس الوزراء ريشي سوناك قبل الانتخابات المقررة في الرابع من تموز.

وأظهرت بيانات أولية من وزارة الداخلية البريطانية أن 882 مهاجرا وصلوا أمس الثلاثاء ليرتفع العدد الإجمالي منذ بداية العام إلى أكثر من 12300 مهاجر.

وكان آخر أعلى معدل يومي في تشرين الثاني 2022 عندما وصل 947 مهاجرا إلى بريطانيا في يوم واحد.

ويتفوق حزب العمال المعارض في استطلاعات الرأي على رئيس الوزراء الحالي‭‭ ‬‬الذي جاءت وعود "إيقاف القوارب" والحد من الهجرة غير الشرعية التي تشكل أبرز مصادر القلق لبعض الناخبين على رأس أولوياته.

وترتكز سياسة سوناك فيما يتعلق بالهجرة على ترحيل طالبي اللجوء من بريطانيا إلى رواندا ومنع قوارب المهاجرين التي تعبر من فرنسا.

ولم تدخل الخطة حيز التنفيذ بعدما دعا سوناك إلى إجراء الانتخابات في وقت أبكر من المتوقع.

أخبار دولية

قوارب

المهاجرين

بريطانيا

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