الدبابات الإسرائيلية تتوغل في رفح وتجبر السكان على الفرار مجددا

أعلن سكان ومسعفون فلسطينيون أن دبابات إسرائيلية تدعمها الطائرات الحربية والطائرات المسيرة توغلت أكثر في غرب مدينة رفح مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص.



وذكر السكان أن الدبابات توغلت في خمسة أحياء بعد منتصف الليل، وأن خيام العائلات النازحة في منطقة المواصي بغرب قطاع غزة تعرضت لقصف وإطلاق نار كثيفين.