تنصيب سيريل رامابوزا رئيسا لولاية ثانية في جنوب إفريقيا

أدى سيريل رامابوزا اليمين الدستورية رئيسا لولاية ثانية في جنوب إفريقيا خلال مراسم في بريتوريا الأربعاء، بعد أن توصل حزب المؤتمر الإفريقي الحاكم والذي خسر الغالبية المطلقة في البرلمان لاتفاق مع أكبر أحزاب المعارضة لتشكيل حكومة ائتلافية.



وقال الرجل البالغ 71 عاما لدى أدائه اليمين أمام رئيس القضاة ريموند زوندو: "أنا ماتيمالا سيريل رامابوزا أقسم على الإخلاص لجمهورية جنوب إفريقيا، وإطاعة واحترام وتأييد والحفاظ على الدستور وجميع القوانين الأخرى للجمهورية".



وصوت النواب بأغلبية ساحقة لاعادة انتخاب رامابوزا الأسبوع الماضي بعد الانتخابات العامة التي لم تفرز غالبية مطلقة في 29 أيار.



وفي كلمة أمام النواب وشخصيات أجنبية وقادة دينيين ومحليين وعدد من أنصاره، رحب بتشكيل حكومة ائتلافية واسعة، معتبرا أنها "بداية عهد جديد".



وقال إن "الناخبين في جنوب إفريقيا لم يمنحوا حزبا واحدا تفويضا كاملا لقيادة بلدنا منفردا. لقد وجهونا للعمل معا لمواجهة محنتهم وتحقيق تطلعاتهم".



ومن المتوقع أن يعلن رامابوزا تشكيلة حكومته في الأيام المقبلة مع تواصل المحادثات مع أعضاء الائتلاف.



وحضر مراسم التنصيب العديد من قادة الدول، من بينهم رئيس نيجيريا بولا أحمد تينوبو وأنغولا جواو لورنسو والكونغو برازافيل دنيس ساسو نغويسو وزعيم إيسواتيني الملك مسواتي الثالث.