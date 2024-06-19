محكمة الاستئناف تجيز تمثيل شركات اسرائيلية في معرض للدفاع بفرنسا

سمحت محكمة الاستئناف في باريس بحضور ممثلي شركات إسرائيلية أو وسطاء لها في معرض يوروساتوري للدفاع بعد منعهم من ذلك بموجب قرار قضائي، كما أفادت مصادر متطابقة.



وصدر قرار محكمة الاستئناف الثلاثاء بعد أن قضت المحكمة التجارية في باريس بعدم قانونية استبعاد العارضين الإسرائيليين من المعرض الذي تقرر في نهاية أيار.



وقررت المحكمة الغاء أمر المنع لعدم وجود مسببات واضحة بأضرار وشيكة يمكن أن تنجم عن هذه المشاركة.



واكد ممثل عن شركة كوج إفنتس (Coges Events) المنظمة لمعرض يوروساتوري لوكالة فرانس برس مضمون القرار وكذلك برتران هيلبرون رئيس "جمعية التضامن الفرنسية مع فلسطين" التي قدمت الدعوى، مبديًا "خيبة أمله".



وأضاف ان محكمة الاستئناف قالت بان "القضاء الفرنسي ليس مضطرا للتدخل في مسائل احترام الجهات الاقتصادية الفاعلة والحكومة التزامات فرنسا الدولية. هذا أمر يطرح مشكلة" لأن "الاطراف الاقتصادية مسؤولة" لا سيما بشأن "جرائم حرب ارتكبتها اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني".