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انتشال ست جثث قبالة السواحل الإيطالية بعد تحطّم قارب مهاجرين

أخبار دولية
2024-06-19 | 13:32
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انتشال ست جثث قبالة السواحل الإيطالية بعد تحطّم قارب مهاجرين
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انتشال ست جثث قبالة السواحل الإيطالية بعد تحطّم قارب مهاجرين

أعلن خفر السواحل الإيطاليون انتشال ست جثث بعد غرق قارب يقل مهاجرين هذا الأسبوع قبالة السواحل الجنوبية، أُعلن فقدان أكثر من 60 شخصا كانوا على متنه بينهم العديد من الأطفال.
     
وتم إنقاذ 12 شخصا بعدما غرق القارب على بعد حوالى 120 ميلا بحريا قبالة سواحل كالابريا ليل الأحد الاثنين، ولكن سجلت وفاة واحدة بعد الوصول الى البر.
     
وذكرت وكالة "أنسا" الإخبارية الإيطالية أن المتوفية من أصل عراقي وتبلغ 25 عاما.
     
وأفاد خفر السواحل الأربعاء بأنهم يواصلون تمشيط المنطقة في محيط القارب من البحر والجو.
     
وقالوا: "بعد عمليات البحث التي تم القيام بها حتى اللحظة، عُثر على ست جثث". وذكرت "أنسا" أنها لأربعة رجال وامرأتين.

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