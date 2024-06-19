الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
23
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
كسر عضم - السراديب
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
23
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الشرطة الهندية تقتل اثنين من المسلحين في كشمير
أخبار دولية
2024-06-19 | 13:36
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الشرطة الهندية تقتل اثنين من المسلحين في كشمير
أعلنت الشرطة الهندية أنها قتلت اثنين من المسلحين المشتبه بهم في كشمير، عشية زيارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي للإقليم المتنازع عليه.
واندلع الاشتباك في منطقة سكنية بمنطقة سوبور شمال كشمير.
وقالت شرطة كشمير الهندية على وسائل التواصل الاجتماعي: "قتل إرهابيان في الاشتباك"، موضحة أنه "تم العثور على مواد وأسلحة وذخائر".
آخر الأخبار
أخبار دولية
الهندية
اثنين
المسلحين
كشمير
التالي
البنتاغون: وزارة الخارجية الأميركية وافقت على بيع محتمل لطائرات مسيرة لتايوان
بلينكن: واشنطن لم تنته بعد من مراجعة شحنة قنابل لإسرائيل
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-06-09
تسعة قتلى في كمين نصبه مسلحون على حافلة حجاج هندوس في كشمير الهندية
أخبار دولية
2024-06-09
تسعة قتلى في كمين نصبه مسلحون على حافلة حجاج هندوس في كشمير الهندية
0
أخبار دولية
2024-05-05
الشرطة الأسترالية تقتل بالرصاص صبيا بعد أن طعن رجلا
أخبار دولية
2024-05-05
الشرطة الأسترالية تقتل بالرصاص صبيا بعد أن طعن رجلا
0
أخبار دولية
2024-04-16
قتلى بينهم أطفال بغرق مركب في نهر في كشمير الهندية
أخبار دولية
2024-04-16
قتلى بينهم أطفال بغرق مركب في نهر في كشمير الهندية
0
آخر الأخبار
2024-06-17
الجزيرة: الشرطة الإسرائيلية في القدس تستخدم خراطيم المياه لقمع الاحتجاجات المطالبة بإسقاط حكومة نتنياهو
آخر الأخبار
2024-06-17
الجزيرة: الشرطة الإسرائيلية في القدس تستخدم خراطيم المياه لقمع الاحتجاجات المطالبة بإسقاط حكومة نتنياهو
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:47
هاغاري: لا يمكن القضاء على حماس كايديولوجية
أخبار دولية
15:47
هاغاري: لا يمكن القضاء على حماس كايديولوجية
0
أخبار دولية
14:32
القيادة المركزية الأميركية: نفذنا ضربة جوية في سوريا أودت بحياة مسؤول كبير بتنظيم الدولة الإسلامية
أخبار دولية
14:32
القيادة المركزية الأميركية: نفذنا ضربة جوية في سوريا أودت بحياة مسؤول كبير بتنظيم الدولة الإسلامية
0
أخبار دولية
14:22
كندا تعلن الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
أخبار دولية
14:22
كندا تعلن الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
0
أخبار دولية
14:02
قتلى بغارة اسرائيلية على مجموعة مدنيين ينتظرون شاحنات المساعدات بغزة
أخبار دولية
14:02
قتلى بغارة اسرائيلية على مجموعة مدنيين ينتظرون شاحنات المساعدات بغزة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
11:42
نصر الله: على الحكومة القبرصية أن تحذر من أن فتح مطاراتها وقواعدها للاسرائيلي يعني أنها أصبحت طرفا في الحرب وستتعاطى معها المقاومة على هذا الاساس
خبر عاجل
11:42
نصر الله: على الحكومة القبرصية أن تحذر من أن فتح مطاراتها وقواعدها للاسرائيلي يعني أنها أصبحت طرفا في الحرب وستتعاطى معها المقاومة على هذا الاساس
0
آخر الأخبار
2024-05-09
جعجع لـ جدل: الأجهزة الأمنية كافة مُطالبة بالتحرك الآن لان عدد اللاجئين السوريين كبير جداً والأمن العام اللبناني قادر على التحرك وإذا كان بحاجة لأي مساعدة فليُعلن ذلك
آخر الأخبار
2024-05-09
جعجع لـ جدل: الأجهزة الأمنية كافة مُطالبة بالتحرك الآن لان عدد اللاجئين السوريين كبير جداً والأمن العام اللبناني قادر على التحرك وإذا كان بحاجة لأي مساعدة فليُعلن ذلك
0
أخبار لبنان
2024-06-04
الراعي وقائد الجيش يفتتحان في منطقة رأس بعلبك سلسلة مشاريع طرقات
أخبار لبنان
2024-06-04
الراعي وقائد الجيش يفتتحان في منطقة رأس بعلبك سلسلة مشاريع طرقات
0
خبر كاذب
15:01
ما حقيقة كلام هوكستين حول فشل المحاولات بتسوية الوضع بشمال اسرائيل؟
خبر كاذب
15:01
ما حقيقة كلام هوكستين حول فشل المحاولات بتسوية الوضع بشمال اسرائيل؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
الليلة: انطلاق المرحلة الثانية من دور المجموعات على وقع ثبات المنتخب الالماني مضيف البطولة
تقارير نشرة الاخبار
13:42
الليلة: انطلاق المرحلة الثانية من دور المجموعات على وقع ثبات المنتخب الالماني مضيف البطولة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
كيم جونغ أون وفلاديمير بوتين يجتمعان!
تقارير نشرة الاخبار
13:38
كيم جونغ أون وفلاديمير بوتين يجتمعان!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
قصر الصنوبر: مقرّ تاريخي لعب دورا فعّالا في حقبات عدّة
تقارير نشرة الاخبار
13:29
قصر الصنوبر: مقرّ تاريخي لعب دورا فعّالا في حقبات عدّة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
هوكستين في اسرئيل بعد بيروت..
تقارير نشرة الاخبار
13:28
هوكستين في اسرئيل بعد بيروت..
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
في القاع آبار المياه تخلق أزمة والعطش يضرب المواسم
تقارير نشرة الاخبار
13:28
في القاع آبار المياه تخلق أزمة والعطش يضرب المواسم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
لبنان يلوح بالخطة باء لجمع الداتا والترحيل
تقارير نشرة الاخبار
13:25
لبنان يلوح بالخطة باء لجمع الداتا والترحيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
بعد فيديو "هدهد"... ادارة حيفا تطالب بتنفيذ خطة فورية لضمان أمن السكان
تقارير نشرة الاخبار
13:23
بعد فيديو "هدهد"... ادارة حيفا تطالب بتنفيذ خطة فورية لضمان أمن السكان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
هدهد حزب الله كشف ما أخفته اسرائيل عن شعبها وعن العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:21
هدهد حزب الله كشف ما أخفته اسرائيل عن شعبها وعن العالم
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:15
مقدمة النشرة المسائية 19-6-2024
مقدمة نشرة الاخبار
13:15
مقدمة النشرة المسائية 19-6-2024
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
11:42
نصر الله: على الحكومة القبرصية أن تحذر من أن فتح مطاراتها وقواعدها للاسرائيلي يعني أنها أصبحت طرفا في الحرب وستتعاطى معها المقاومة على هذا الاساس
خبر عاجل
11:42
نصر الله: على الحكومة القبرصية أن تحذر من أن فتح مطاراتها وقواعدها للاسرائيلي يعني أنها أصبحت طرفا في الحرب وستتعاطى معها المقاومة على هذا الاساس
2
خبر كاذب
15:01
ما حقيقة كلام هوكستين حول فشل المحاولات بتسوية الوضع بشمال اسرائيل؟
خبر كاذب
15:01
ما حقيقة كلام هوكستين حول فشل المحاولات بتسوية الوضع بشمال اسرائيل؟
3
أخبار لبنان
16:07
الرئيس القبرصي يردّ على نصرالله: قبرص لا تتدخل بأي صراعات عسكرية وتضع نفسها كجزء من الحل وليس المشكلة
أخبار لبنان
16:07
الرئيس القبرصي يردّ على نصرالله: قبرص لا تتدخل بأي صراعات عسكرية وتضع نفسها كجزء من الحل وليس المشكلة
4
اقتصاد
02:19
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:19
جدول جديد لأسعار المحروقات...
5
آخر الأخبار
13:56
يديعوت أحرونوت عن مسؤول سياسي كبير: العد التنازلي لردنا القوي بدأ ولن يوقفه إلا قبول حزب الله بعرض هوكستين
آخر الأخبار
13:56
يديعوت أحرونوت عن مسؤول سياسي كبير: العد التنازلي لردنا القوي بدأ ولن يوقفه إلا قبول حزب الله بعرض هوكستين
6
أخبار لبنان
11:50
نصرالله: أي مكان في إسرائيل لن يكون بمنأى عن صواريخ حزب الله ...وتحذير للحكومة القبرصية
أخبار لبنان
11:50
نصرالله: أي مكان في إسرائيل لن يكون بمنأى عن صواريخ حزب الله ...وتحذير للحكومة القبرصية
7
منوعات
08:40
لحظات رومانسية تحولت إلى كارثة... الأمواج تختطف شابة عشرينية من بين أحضان حبيبها! (فيديو)
منوعات
08:40
لحظات رومانسية تحولت إلى كارثة... الأمواج تختطف شابة عشرينية من بين أحضان حبيبها! (فيديو)
8
آخر الأخبار
11:39
نصر الله: على العدو أن ينتظرنا برا وبحرا وجوا واذا فرضت المعركة على لبنان فان المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا اسقف
آخر الأخبار
11:39
نصر الله: على العدو أن ينتظرنا برا وبحرا وجوا واذا فرضت المعركة على لبنان فان المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا اسقف
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More