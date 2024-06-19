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الشرطة الهندية تقتل اثنين من المسلحين في كشمير

أخبار دولية
2024-06-19 | 13:36
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الشرطة الهندية تقتل اثنين من المسلحين في كشمير
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الشرطة الهندية تقتل اثنين من المسلحين في كشمير

أعلنت الشرطة الهندية أنها قتلت اثنين من المسلحين المشتبه بهم في كشمير، عشية زيارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي للإقليم المتنازع عليه.
     
واندلع الاشتباك في منطقة سكنية بمنطقة سوبور شمال كشمير. 
     
وقالت شرطة كشمير الهندية على وسائل التواصل الاجتماعي: "قتل إرهابيان في الاشتباك"، موضحة أنه  "تم العثور على مواد وأسلحة وذخائر". 

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