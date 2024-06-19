قتلى بغارة اسرائيلية على مجموعة مدنيين ينتظرون شاحنات المساعدات بغزة

قُتل تسعة فلسطينيين في غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المدنيين والتجار في جنوب قطاع غزة بينما كانوا ينتظرون قوافل شاحنات المساعدات التي تحمل بضائع عبر معبر كرم أبو سالم.