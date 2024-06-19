كندا تعلن الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية

أدرجت أوتاوا الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية، داعية مواطنيها إلى مغادرة الجمهورية الإسلامية.



وقال وزير الأمن العام دومينيك لوبلان في مؤتمر صحافي: "اتخذت حكومتنا قرارا بإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الكيانات الإرهابية بموجب القانون الجنائي".