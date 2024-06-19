القيادة المركزية الأميركية: نفذنا ضربة جوية في سوريا أودت بحياة مسؤول كبير بتنظيم الدولة الإسلامية

أعلنت القيادة المركزية الأميركية أنها قتلت أسامة جمال محمد إبراهيم الجنابي المسؤول الكبير في تنظيم الدولة الإسلامية في غارة جوية شنتها في سوريا.



وشددت في بيان عبر منصة إكس على أن مقتل الجنابي سيؤدي إلى "تعطيل قدرة داعش على توفير الموارد وتنفيذ الهجمات الإرهابية".



وأكدت القيادة المركزية الاميركية أنه "لا يوجد ما يشير إلى إصابة أي مدنيين في هذه الضربة".