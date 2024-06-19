هاغاري: لا يمكن القضاء على حماس كايديولوجية

أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري أنه لا يمكن القضاء على حماس كايديولوجية، ما دفع بالحكومة إلى إعادة تأكيد أنها ما زالت ملتزمة تدمير الحركة الفلسطينية.



وأشار هاغاري للقناة 13 الإسرائيلية إلى أن "حماس فكرة، ولا يمكننا القضاء على فكرة".



وأضاف: "القول إننا سنجعل حماس تختفي هو بمثابة ذر للرماد في عيون الناس. إذا لم نجد بديلا منها فحماس ستبقى".



وعلى الفور، قوبلت تصريحات هاغاري بالرفض من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي أعلنت حكومته أن هجومها على قطاع غزة لن يتوقف حتى القضاء على حماس.



وقال مكتب نتانياهو في بيان "حدد المجلس الوزاري والأمني برئاسة رئيس الوزراء نتانياهو أحد أهداف الحرب بتدمير قدرات حماس العسكرية والحكومية".



وأضاف "الجيش الإسرائيلي ملتزم بذلك".