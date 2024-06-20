الجيش الأميركي يعلن ضرب أهداف في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن

أعلن الجيش الأميركي الأربعاء، أنه دمر محطة تحكم أرضية ووحدة قيادة وسيطرة في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.



وذكرت القيادة المركزية الأميركية في بيان، أن قواتها دمرت أيضا وحدتين مسيرتين تابعتين للحوثيين في البحر الأحمر.