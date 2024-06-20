مسؤولان أميركيان: من المتوقع استئناف عمل الرصيف العائم في غزة الخميس

كشف مسؤولان أميركيان لرويترز أن من المتوقع استئناف عمل الرصيف العائم في غزة اليوم الخميس لتفريغ مساعدات إنسانية تمس حاجة الفلسطينيين إليها.



وقال المسؤولان، اللذين تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتيهما، إن الرصيف أعيد ربطه بالشاطئ الأربعاء بعد فصله موقتا الجمعة الماضي بسبب سوء الأحوال في البحر.