ستولتنبرغ: الاتفاق الجديد بين روسيا وكوريا الشمالية يظهر تنامي التحالف بين القوى الاستبدادية

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أن الاتفاق الدفاعي الجديد بين روسيا وكوريا الشمالية يظهر تنامي التحالف بين القوى الاستبدادية ويسلط الضوء على أهمية أن تشكل الديمقراطيات جبهة موحدة.



وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ إن كوريا الشمالية قدمت "كمية هائلة من الذخيرة" لروسيا، بينما تدعم الصين وإيران موسكو عسكريا في حربها ضد أوكرانيا.



وأضاف في حلقة نقاشية خلال زيارة رسمية لأوتاوا: "علينا أن ندرك أن تحالف القوى الاستبدادية يتنامى. إنهم يدعمون بعضهم البعض بطريقة لم نشهدها من قبل".



واعتبر أنه "عندما يتعزز التحالف بين هذه الدول.. أنظمة استبدادية مثل كوريا الشمالية والصين وإيران وروسيا.. فمن المهم أن نكون متحالفين في إطار الدول التي تؤمن بالحرية والديمقراطية".



وأشار الى أن التقارب المتزايد لروسيا مع دول آسيوية أخرى يعني أنه من المهم للغاية أن يعمل حلف شمال الأطلسي مع الحلفاء في منطقة آسيا المحيط الهادي، لافتا الى أن هذا هو سبب دعوة زعماء أستراليا واليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية لحضور قمة للحلف في واشنطن الشهر المقبل.

