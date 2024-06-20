احتواء حريق بعد هجوم بمسيرات على مستودع وقود في أديغيا الروسية

اندلع حريق في مستودع للوقود بمنطقة أديغيا الروسية بعد هجوم أوكراني بطائرات مسيرة صباح اليوم.



وكتب رئيس المنطقة على تيليغرام أن الحريق تم إخماده بالفعل.



وعلى صعيد منفصل، نقلت وكالة تاس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية القول إن الدفاعات الجوية أسقطت 15 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، من بينها ست طائرات فوق أديغيا.