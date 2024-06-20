البنك المركزي البرازيلي يتحدى الرئيس لولا ويبقى على سعر الفائدة مرتفعا

أبقى البنك المركزي البرازيلي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 10,5%، منهيا بذلك سلسلة من سبع تخفيضات متتالية منذ آب من العام الماضي.



ويعد هذا القرار بمثابة أنباء سيئة للرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي كان يدفع منذ توليه السلطة من أجل خفض أعمق لأسعار الفائدة لتعزيز النمو الاقتصادي.



وقال البنك المركزي إن قراره الذي جاء بالإجماع أملته "نظرة عالمية مشوبة بعدم اليقين وأخرى محلية تتسم بالمرونة في النشاط الاقتصادي، ما يرفع توقعات التضخم" ويتطلب مقاربة "أكثر حذرا".



