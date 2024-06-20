كوريا الشمالية وروسيا تتفقان على تقديم كل مساعدة عسكرية متاحة في حالة التعرض لاعتداء

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كوريا الشمالية وروسيا اتفقتا على تقديم كل مساعدة عسكرية متاحة إذا واجه أحد الجانبين اعتداء مسلحا، وذلك بموجب اتفاق وقعه زعيما البلدين.



وأفادت الوكالة بأن الاتفاق ينص على أن البلدين لن يوقعا أي معاهدة مع دولة ثالثة تنتهك مصالح الدولة الأخرى، ولن يسمح أي منهما باستخدام أراضيهما من قبل أي دولة للإضرار بأمن وسيادة الدولة الأخرى.



وأجرى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات في بيونغيانغ الأربعاء قبل الإعلان عن توقيع اتفاق شراكة استراتيجية شاملة.



ونشرت الوكالة اليوم النص الكامل للاتفاق، والذي تضمن أيضا التعاون في مجال الطاقة النووية واستكشاف الفضاء والأمن الغذائي والطاقة.