إيران تندد بتصنيف كندا للحرس الثوري منظمة إرهابية

نقلت وكالة فارس الإيرانية شبه الرسمية للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني القول إن تصنيف كندا للحرس الثوري منظمة إرهابية لن يكون له تأثير.

وقال كنعاني: "لن يكون لخطوة كندا أي تأثير على شرعية الحرس الثوري وقوته الرادعة" مضيفا أن طهران تحتفظ بحق الرد على ذلك التصنيف.



وأدرجت كندا الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية وهي خطوة قد تؤدي إلى فتح تحقيق بحق مسؤولين إيرانيين سابقين كبار يعيشون حاليا في كندا.



