هجمات عدة بمسيّرات أوكرانية على روسيا ومقتل امرأة

ذكرت السلطات الروسية أن مناطق عدة في روسيا استهدفت ليلا بهجمات شنت بواسطة مسيّرات أوكرانية واستهدفت خصوصا خزانات نفط ما أدى إلى مقتل امرأة.



وضربت المسيّرات خصوصا مدينة سلافيانسك-نا-كوباني في منطقة كراسنودار في جنوب البلاد حيث قتلت امرأة على ما أفاد حاكم المنطقة فينيامين كوندراتييف.