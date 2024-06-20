الاتحاد الأوروبي يوافق على حزمة عقوبات جديدة ضدّ روسيا

وافقت دول الاتحاد الأوروبي اليوم، على فرض دفعة جديدة "قوية ومهمة" من العقوبات على روسيا في محاولة لتضييق الخناق على مجهود الحرب الروسي ضدّ أوكرانيا، حسبما أعلنت بلجيكا التي تتولّى رئاسة الاتحاد.



وكتبت الرئاسة البلجيكية على منصة إكس، أنّ "هذه الحزمة توفّر تدابير جديدة محددة الأهداف وتعزز تأثير العقوبات الحالية عن طريق سدّ الثغرات".