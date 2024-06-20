اشتباك بين خفر السواحل الصينيين وبحارة فيليبينيين

خاض خفر السواحل الصينيون اشتباكاً عنيفاً مع عناصر في البحرية الفيليبينية بالقرب من جزيرة مرجانية استراتيجية في بحر الصين الجنوبي، وفقاً لمقطع فيديو نشره الجيش الفيليبيني.



وحصلت المواجهة في خلال مهمة إمداد للجنود الفيليبينيين المتمركزين على متن سفينة عسكرية معطلة في جزيرة سكند توماس المرجانية، وفق مانيلا.



وقال الجيش الفيليبيني إنّ البحّار الصيني الذي كان يحمل فأساً "هدّد بإيذاء" جندي فيليبيني، بينما هدّد آخرون "صراحة بإيذاء" القوات الفيليبينية.



وفقد بحّار فيليبيني إبهامه في خلال الحادث الذي قام خفر السواحل الصينيون خلاله بمصادرة أو تدمير معدّات فيليبينية، بما في ذلك أسلحة نارية، وفقاً للجيش الفيليبيني.



وتتناقض هذه المشاهد التي نشرتها مانيلا مع تلك التي نشرتها الأربعاء وسائل إعلام صينية ولم تُظهر رجالاً مسلّحين.



وأكّدت بكين أنّ خفر السواحل الصينيين اتخذوا تدابير "احترافية ومعتدلة" خلال المواجهة، موضحة أنّه لم يتمّ اتخاذ أيّ "إجراء مباشر" ضدّ الفيليبين.