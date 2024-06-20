أطباء بلا حدود: السودان يشهد "إحدى أسوأ أزمات العالم" في العقود الأخيرة

أعلن رئيس منظمة أطباء بلا حدود الإغاثية أن السودان يشهد "إحدى أسوأ الأزمات التي عرفها العالم منذ عقود"، في إشارة إلى الحرب الدائرة في البلاد بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أكثر من عام.



ونشر حساب المنظمة على موقع إكس نقلا عن رئيسها كريستوس كريستو أن السودان يشهد "إحدى أسوأ الأزمات التي عرفها العالم منذ عقود.. إلا ان الاستجابة الإنسانية غير كافية على الإطلاق".