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وزير الخارجية الايراني بالانابة: الاعتقاد بأن المنطقة ستنعم بالسلام مع استمرار العدوان الإسرائيلي مجرد سراب

أخبار دولية
2024-06-20 | 05:35
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وزير الخارجية الايراني بالانابة: الاعتقاد بأن المنطقة ستنعم بالسلام مع استمرار العدوان الإسرائيلي مجرد سراب
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وزير الخارجية الايراني بالانابة: الاعتقاد بأن المنطقة ستنعم بالسلام مع استمرار العدوان الإسرائيلي مجرد سراب

اعتبر وزير الخارجية الايراني بالانابة علي باقري كني أنه إذا كانت واشنطن صادقة بشأن إرساء وقف إطلاق النار في غزة فعليها ألا تدعم الطرف الذي شن الحرب.

وقال في حديث لـ"الجزيرة": "على الصهاينة أن يدركوا أن جرائمهم لن تجلب لهم مكاسب بل ستؤدي إلى تفعيل طاقات جديدة ضدهم".

ورأى أن الحل في غزة يكمن في الاعتراف بواقع وحقيقة الوضع في القطاع.

وقال وزير الخارجية الايراني بالانابة: "الاعتقاد بأن المنطقة ستنعم بالسلام والاستقرار مع استمرار الاحتلال والعدوان الإسرائيلي مجرد سراب".

أخبار دولية

علي باقري كني

العدوان الإسرائيلي

غزة

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