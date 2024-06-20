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محكمة سويدية تبرئ ضابطا سوريا سابقا من تهمة ارتكاب جرائم حرب
أخبار دولية
2024-06-20 | 05:50
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محكمة سويدية تبرئ ضابطا سوريا سابقا من تهمة ارتكاب جرائم حرب
برأت محكمة في ستوكهولم ضابطا سوريا سابقا من تهمة ارتكاب جرائم حرب في سوريا العام 2012، معتبرة أن الأدلة بشأن ضلوعه غير كافية.
ورأت المحكمة في بيان، أنه لم يثبت أن الوحدة التي كان يقودها محمد حمو ارتكبت "هجمات مخالفة للقانون الدولي" و"من غير المؤكد" أن الضابط السوري السابق سلّح وحدات ارتكبت جرائم حرب.
أخبار دولية
محكمة سويدية
ضابط
سوريا
جرائم حرب
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