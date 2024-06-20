بعد تصريحات هاغاري... الخلافات تتصاعد بين الجيش الإسرائيلي ونتنياهو

تصاعدت الخلافات بين الجيش الإسرائيلي ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بعد تصريحات المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري بأن الحديث عن تدمير حركة حماس ذر للرماد.



وفي رده على تصريحات المتحدث باسم الجيش، قال ديوان نتنياهو إن مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر حدّد القضاء على قدرات حماس العسكرية والسلطوية كأحد أهداف الحرب على غزة، وان الجيش ملتزم بذلك بطبيعة الحال.



وفي السياق، أعلنت القناة الـ12 الإسرائيلية أن رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو وافق على إقامة هيئة وزارية أمنية مصغرة بمشاركة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.