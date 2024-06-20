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بعد بيونغ يانغ... بوتين يزور فيتنام
أخبار دولية
2024-06-20 | 06:48
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بعد بيونغ يانغ... بوتين يزور فيتنام
بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيارة لفيتنام حيث التقى نظيره الفيتنامي في القصر الرئاسي، وذلك بعد أن أنهى زيارته لبيونغ يانغ، حيث وقّع اتفاقية دفاعية مع كوريا الشمالية.
وشكر بوتين هانوي على نهجها "المتوازن" بشأن أوكرانيا، مؤكدا أن روسيا وفيتنام لديهما القراءة نفسها للوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
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