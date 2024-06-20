رئيس رومانيا ينسحب من المنافسة لمنصب الأمين العام للناتو

أعلن الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس انسحابه من المنافسة لمنصب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ممهدا الطريق أمام رئيس الوزراء الهولندي مارك روته لخلافة الامين العام الحالي ينس ستولتنبرغ.



وقال الرئيس الروماني إنه أبلغ دول الحلف بانسحابه من المنافسة، على ما جاء في بيان للمجلس الأعلى للدفاع الوطني الذي قرر بالتالي دعم روته.