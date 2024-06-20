رومانيا تقرر إرسال أنظمة صواريخ باتريوت إلى أوكرانيا

أعلنت رومانيا عزمها إرسال منظومة صواريخ باتريوت إلى أوكرانيا لمساعدتها في حربها ضد الغزو الروسي.



وأوضح المجلس الأعلى للدفاع الوطني في بيان أن "بالنظر للتدهور الكبير في الوضع الأمني في أوكرانيا قرر أعضاء المجلس تقديم منظومة باتريوت لأوكرانيا بتنسيق وثيق مع دول الحلف".