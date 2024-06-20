لقاء سيجمع بين كبار مستشاري نتنياهو وسوليفان

أعلن مسؤول أميركيّ أنّ اثنين من كبار مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو سيجتمعان مع مستشار الأمن القوميّ في البيت الأبيض جيك سوليفان.

وتأتي هذه الزيارة، وسط توترات بين البلدين الحليفين بخصوص حرب إسرائيل في قطاع غزة.

وكشف المسؤول في البيت الأبيض عن أنّ مستشار الأمن القوميّ الإسرائيليّ تساحي هنجبي ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر سيجتمعان مع سوليفان بينما تُعاد جدولة اجتماع "حوار استراتيجي" أكبر.

وأوضح أنّ الاجتماع الأوسع لم يُلغ لكن لم يجر الانتهاء بعد من تفاصيله.

وقال: "في غضون ذلك، تعقد اجتماعات مع مسؤولين إسرائيليين على مدار الأسبوع على مستوى خبراء ومسؤولين كبار بخصوص مجموعة موضوعات.”