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البيت الأبيض: تصريحات نتنياهو بشأن إمدادات الأسلحة الأميركية غير صحيحة
أخبار دولية
2024-06-20 | 11:50
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البيت الأبيض: تصريحات نتنياهو بشأن إمدادات الأسلحة الأميركية غير صحيحة
نفى البيت الأبيض صحة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن إمدادات الأسلحة الأميركية، مؤكدا أنها "غير صحيحة".
ولفت جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض إلى أن "أقل ما يمكن قوله هو أن الأمر محير ومخيب للآمال بالتأكيد، خاصة وأنه لا توجد دولة أخرى تساعد إسرائيل أكثر في الدفاع عن نفسها من تهديد حماس".
وذكر نتنياهو يوم الثلاثاء أنه أبلغ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن "من غير المعقول" أن "تحجب واشنطن الأسلحة والذخائر" عن إسرائيل خلال الأشهر القليلة الماضية.
أخبار دولية
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