بوتين "لا يستبعد" احتمال تزويد كوريا الشمالية بأسلحة

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه "لا يستبعد" احتمال ارسال اسلحة الى كوريا الشمالية، غامزا من قناة الدول الغربية التي تزود أوكرانيا صواريخ متطورة.



وأوضح بوتين خلال زيارته فيتنام أننا "نحتفظ بحق إرسال اسلحة الى مناطق اخرى في العالم، مع اخذ اتفاقاتنا مع كوريا الشمالية في الاعتبار. ولا استبعد هذا الاحتمال".