العثور على جثث مهاجرين على متن قارب قبالة جزر الكناري

عُثر على جثث خمسة مهاجرين على متن قارب تمّ رصده وهو ينجرف جنوب جزر الكناري الإسبانية في المحيط الأطلسي.

وأَنقذت سفينة سياحية 68 شخصًا آخرين، حسبما أفادت خدمة الإنقاذ البحري الإسبانية.

ورُصد المركب بعد ظهر الأربعاء بواسطة قارب آخر عندما كان ينجرف على بعد 800 كيلومتر جنوب جزيرة تينيريفي، إحدى جزر الأرخبيل الإسباني الواقع قبالة السواحل الشمالية الغربية للقارة الإفريقية.

وقالت خدمات الإنقاذ الإسبانية إن رجال الإنقاذ طلبوا من سفينة الرحلات البحرية "إنسينيا" التي كانت قريبة تحميل الناجين على متنها.

وهذه السفينة مملوكة لشركة "أوسيانا كروزس" Oceania Cruises، ومقرها ميامي، وهي قادرة على استيعاب ما يصل إلى 670 راكبا، وتقوم برحلة حول العالم منذ كانون الثاني/يناير تستغرق 180 يوما.

وتمكن طاقم السفينة من إنقاذ 68 مهاجرا من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بينهم ثلاثة قاصرين وثلاث نساء، وانتشال ثلاث جثث من قارب المهاجرين، لكن "سوء الأحوال الجوية في المنطقة" منع نقل الجثتين الأخريين الموجودتين في القارب.