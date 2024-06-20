البيت الأبيض: تسليم أوكرانيا أنظمة الدفاع الجويّ سيعطى الأولوية

أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستعطي تسليم أوكرانيا أنظمة الدفاع الجوي الأولوية.

وأوضح أنّها سترسل الأسلحة التي هناك حاجة ماسة اليها لأوكرانيا قبل دول أخرى قدمت طلبات بذلك.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القوميّ جون كيربي، للصحافيين: "سنعيد ترتيب أولويات تسليم هذه الصادرات، حيث تُرسل تلك الصواريخ التي تخرج من خط الإنتاج إلى أوكرانيا وخصوصًا صواريخ باتريوت وناسامس.”

وأضاف: "تسليم هذه الصواريخ إلى دول أخرى على قائمة الانتظار سيتعين تأجيله.”

وعلق الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر منصة اكس "انا ممتن بعمق للرئيس الاميركي جو بايدن لاعطائه اوكرانيا الاولوية في تسليم انظمة الدفاع الجوي التي نحن في حاجة ماسة اليها للرد على الهجمات الروسية".

وأكد كيربي أن شحنات الأسلحة إلى تايوان، التي تخشى غزوا محتملًا من الصين، وإسرائيل التي تعرضت لهجوم إيراني واسع النطاق بصواريخ ومسيرات في وقت سابق هذا العام وتخوض حربا ضد حماس، لن تتأثر بالقرار.