أوربان يلتقي ميلوني الإثنين قبيل قمة للاتحاد الأوروبيّ في شأن المناصب العليا

يزور رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان روما الاثنين، لمحادثات مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، حسبما أفاد مدير مكتبه الإعلامي وكالة فرانس برس الخميس.

وتأتي الزيارة قبيل قمة للاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل، يسعى القادة خلالها للاتفاق على توزيع المناصب الثلاثة العليا، أي رئاسة المفوضية ورئاسة المجلس الأوروبي ومنسق الشؤون الخارجية للسنوات الخمس المقبلة.

وشدد أوربان وميلوني على أن تعيينات المناصب العليا يجب أن تعكس نتائج الانتخابات الأوروبية التي جرت في حزيران/يونيو الماضي، بعد أن حققت الأحزاب اليمينية المتطرفة مكاسب.

ترأس ميلوني كتلة "المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين"(ECR) اليمينية المتشددة، والتي ستكون ثالث أكبر تكتل في البرلمان الأوروبي الجديد.