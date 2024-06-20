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حزب التجمع الوطنيّ يتصدر سباق الانتخابات البرلمانية الفرنسية

أخبار دولية
2024-06-20 | 16:45
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حزب التجمع الوطنيّ يتصدر سباق الانتخابات البرلمانية الفرنسية
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حزب التجمع الوطنيّ يتصدر سباق الانتخابات البرلمانية الفرنسية

أظهرت ثلاثة استطلاعات رأي أن حزب التجمع الوطنيّ المنتمي إلى تيار اليمين المتطرف بقيادة مارين لوبان يتصدر سباق الانتخابات البرلمانية الفرنسية متفوقا على ائتلاف الجبهة الشعبية المنتمي إلى اليسار والائتلاف الوسطي المنتمي إليه الرئيس إيمانويل ماكرون.

 

وذكر المعهد الفرنسي للرأي العام، الذي يجري استطلاعات رأي، في مسح لصالح مجموعة (تي.إف.1) للبث أن صحيفة لو فيجارو قالت إن حزب التجمع الوطني سيضمن 34 بالمئة من الأصوات، بينما سيصل ائتلاف الجبهة الشعبية إلى 29 بالمئة، وسيحصد تكتل (معا) بقيادة ماكرون 22 في المئة.

 

وأشار استطلاع رأي آخر أجرته شركة (هاريس إنتر أكتيف) لصالح إذاعة (آر.تي.إل) وتلفزيون (إم6) ومجلة (تشالينج) إلى أن حزب التجمع الوطني سيحصد 33 في المئة وأن تيار اليسار سيفوز بنسبة 26 في المئة، بينما ستحصل ائتلاف ماكرون على 21 في المئة.

 

وأظهر استطلاع من إجراء (أوبينين واي) لصالح تلفزيون (سي.نيوز) وإذاعة (يوروب-1) وصحيفة جورنال دو ديمانش أن حزب التجمع الوطني في المقدمة بنسبة 35 في المئة من الأصوات متقدمًا على ائتلاف الجبهة الشعبية الذي حصل على 27 في المئة ومعسكر ماكرون الذي سجل 20 في المئة.

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