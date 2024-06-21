روسيا تعلن اعتراض 114 مسيّرة أوكرانية خلال الليل ومقتل شخص

أعلنت روسيا الجمعة أنها اعترضت 114 طائرة مسيّرة أوكرانية أطلقت خلال الليل واستهدفت خصوصا منطقة كراسنودار في جنوب البلاد حيث قتل شخص بحسب السلطات المحلية.



وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "اعترضت منظومات الدفاع الجوي الروسية ودمرت 70 مسيّرة فوق شبه جزيرة القرم و43 أخرى فوق منطقة كراسنودار وطائرة مسيرة واحدة فوق منطقة فولغوغراد".



في منطقة كراسنودار، ألحق هجوم بمسيّرات أضرارا بمحطة للتدفئة قرب محطة يوجني للنقل البري على ما أوضح حاكم المنطقة فينيامين كوندرتييف عبر تلغرام.