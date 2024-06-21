خمسة قتلى وعشرات الجرحى بحرائق غابات في جنوب شرق تركيا



قُتل خمسة أشخاص وأصيب العشرات، 10 منهم في حالة خطرة، بحرائق غابات اندلعت في قرى عدة في جنوب شرق تركيا خلال الليل، وفق ما أفاد وزير الصحة الجمعة.



وكتب وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة على منصة إكس "قُتل خمسة أشخاص وأصيب 44 آخرون، عشرة منهم إصابتهم خطرة" عندما اجتاح الحريق منطقتين قرب مدينة ماردين في جنوب شرق البلاد.