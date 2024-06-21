باستثمار إماراتي... البيرو تضاعف القدرة التشغيلية لمينائها الرئيسي

أشادت رئيسة البيرو باستثمار بقيمة 400 مليون دولار قدمته شركة "دي بي وورلد" (موانئ دبي العالمية) الإماراتية للخدمات اللوجستية من شأنه أن يساهم في مضاعفة ميناء إل كاياو الرئيسي في البلاد قرب العاصمة ليما، قدرته التشغيلية.



وقالت الرئيسة دينا بولوارتي في احتفال تدشين الميناء المحدّث "هذه الخطوة تظهر أن البيرو بلد موثوق به للاستثمار الأجنبي".



وقال كارلوس ميرينو الرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية في البيرو والإكوادور لوكالة فرانس برس خلال التدشين، إن ميناء كاياو الذي سيكون قادرا على استقبال سفينتين يصل طولهما إلى 400 متر في وقت واحد، ستكون لديه أكبر قدرة تشغيلية على الساحل الغربي لجنوب المحيط الهادئ.



بدوره، قال الرئيس التنفيذي للمؤسسة سلطان أحمد بن سليم "سيوفر هذا الاستثمار فرصا لطرق تجارية جديدة. نريد ربط كل الأسواق في العالم بطرق أسرع وأكثر ذكاء".



وسيكون ميناء كاياو في المستقبل قادرا على استقبال ثلاثة ملايين حاوية، ارتفاعا من 1,6 مليون عام 2023.